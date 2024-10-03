СБУ заочно предъявила обвинения конструктору беспилотников «Ланцет»

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения Александру Захарову — главному конструктору компании из РФ Zala Aero Group, которая производит барражирующие беспилотные боеприпасы Lancet. Об этом говорится в Telegram-канале СБУ.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на Александра Захарова — владельца и главного конструктора российской компании Zala Aero Group, которая разрабатывает беспилотные системы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Захарову украинские спецслужбы вменяют «пособничество в ведении агрессивной войны».

В декабре прошлого года Захаров вместе с членами своей семьи попал под санкции Великобритании.

До этого Захаров заявил, что за рубежом могут начать производить барражирующие боеприпасы «Ланцет». По словам инженера, о желании производить «Ланцеты» заявили сразу на нескольких континентах.

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