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Ливан запросил у России помощь

Посол Нассар: Ливан запросил у РФ диппомощь из-за конфликта на Ближнем Востоке

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Global Look Press

Ливан запросил у российской стороны дипломатическую помощь в решении конфликта на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС сообщил посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар.

По его словам, Россия уже совершает «много звонков» по миру.

«Я просил активизировать дипломатические усилия в контакте со всеми заинтересованными сторонами и влиятельными акторами на Ближнем Востоке и во всем мире, включая площадку Организации Объединенных Наций и другие международные организации. Россия ясно дала понять, что совершает множество звонков, чтобы заручиться поддержкой мирного решения», — сказал Нассар.

Ночью 3 октября ВВС Израиля впервые нанесли удар по центральному району Бейрута — Башура.

28 сентября Израиль сбросил 85 бомб весом в одну тонну на Бейрут в ходе операции по ликвидации главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. По данным радиостанции «Галей ЦАХАЛ», из всего состава военно-политического руководства группировки живым остается только глава приграничных сил движения Абу Али Рид.

Ранее «Хезболла» вступила в прямой бой с израильской армией в Ливане.

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