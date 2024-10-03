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Посол рассказал о контактах между Россией и Израилем

Посол Викторов рассказал о контактах между Россией и Израилем

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МИД РФ

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что контакты между двумя странами не прекращались. Его слова приводит ТАСС.

«Дипломатические контакты между нашими странами никогда не прерывались», — заявил он.

По его словам, контакты по линии соответствующих ведомств и Минобороны двух стран осуществляются в интересах национальной безопасности обоих государств их граждан.

Также Викторов рекомендовал живущим в Израиле россиянам подумать о том, чтобы покинуть страну, пока есть возможность. Он отметил, что несколько авиакомпаний выполняют регулярные рейсы. По словам Викторова, российское правительство усилило рекомендацию не посещать Израиль.

1 октября Иран начал ракетный обстрел Израиля. По информации различных СМИ, атаки осуществлялись несколькими волнами, при этом в первой волне было зафиксировано не менее ста ракет.

Ранее в соцсетях завирусился первый танец молодоженов из Израиля в бомбоубежище.

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