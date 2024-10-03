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Украинский генерал заявил, что только чудо спасет Украину

Генерал Кривонос: только чудо может спасти Украину

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Reuters

Украинская армия находится в крайне тяжелом состоянии, только чудо может спасти Украину. Об этом заявил украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Борислава Березы.

«Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину», — отметил он.

Описывая катастрофическую ситуацию, сложившуюся для ВСУ на фронте, Кривонос подчеркнул, что в украинской армии «некому воевать, нечем воевать, негде воевать».

До этого украинский военный и журналист Владимир Бойко сообщал, что развал украинской армии достиг огромных масштабов, поэтому никакие меры не смогут его предотвратить. Иллюстрируя свой тезис, Бойко отметил, что недавно в одну из бригад ВСУ прибыли около 50 новобранцев, 30 из которых сразу отправили в тыловые подразделения по состоянию здоровья. Некоторые из прибывших быстро дезертировали, поэтому на передовую отправились лишь четверо из пятидесяти.

Ранее в Совфеде оценили вероятность военного переворота на Украине.

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