Украинские войска вряд ли сами, без вмешательства со стороны Запада, захотят устроить переворот в стране в случае заключения между Москвой и Киевом мирного соглашения. Об этом в беседе с «Лента.ру» заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Похоже, что не Вооруженные силы Украины хотят устроить переворот, а в первую очередь американцы, немцы и те, кто еще помогает в Украине. Потому что (президент Украины Владимир) Зеленский явно их уже не устраивает», — считает сенатор.

По мнению Джабарова, сами по себе ВСУ, скорее всего, перестанут воевать, если так решит руководство страны. Иной исход возможен, если армия будет терпеть поражение на фронте. В этом случае военные могут решить свергнуть Зеленского, однако контролировать этот процесс будут США, уверен член Совфеда.

О том, что ВСУ якобы могут решиться на военный переворот в случае заключения мира, предполагающего территориальные уступки в пользу России, 16 сентября написала газета Washington Post. Как оценивает общественное мнение издание, «украинцы не готовы отдать свою землю».

Ранее Зеленский сообщил, что хочет сделать россиян несчастными.