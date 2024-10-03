Россиян призвали покинуть Израиль, пока есть возможность

Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов рекомендовал живущим в Израиле россиянам подумать о том, чтобы покинуть страну, пока есть возможность. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Он отметил, что несколько авиакомпаний выполняют регулярные рейсы. По словам Викторова, российское правительство усилило рекомендацию не посещать Израиль.

1 октября Армия обороны Израиля сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. От различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В социальных сетях приходят сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме звучат взрывы.

2 октября президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Израилю «более сильной и жесткой» реакцией на возможный ответный удар после ракетного обстрела страны.

Глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран будет рассматривать в качестве врага любую страну, которая предоставит свое воздушное пространство Израилю.

Ранее в соцсетях завирусился первый танец молодоженов из Израиля в бомбоубежище.