В Польше предостерегли Дуду от визита на юбилей Земана

Министерство иностранных дел Польши предостерегло президента Анджея Дуду от посещения юбилея экс-президента Чехии Милоша Земана, поскольку там может присутствовать бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Об этом сообщил глава МИД республики Радослав Сикорский в эфире Польского радио.

«У нас имелась информация, что, быть может, там будет присутствовать Герхард Шредер – известный лоббист «Газпрома». Мы предостерегали президента», — отметил Сикорский.

До этого Дуда заявил, что многие хотят завершения конфликта на Украине ради возобновления экономических связей с Россией. Однако, по его словам, позиция Польши заключается в том, что РФ должна проиграть военный конфликт.

В это же время министр иностранных дел Польши призвал западные страны не бояться «красных линий» России, выразив недоумение, почему союзники Украины медлят со снятием ограничений по ударам вглубь РФ.

Ранее президент Польши пригрозил Путину «проклятием».