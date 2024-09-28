Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган заявил, что Турция поддержит Ливан

Эрдоган: Турция будет поддерживать правительство Ливана

close
Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в социальной сети X, что Анкара будет поддерживать ливанское правительство.

«Израильское правительство становится все более безрассудным, поскольку оно избаловано державами, которые обеспечивают его... оружием и боеприпасами», — сообщил он.

По его словам, Израиль бросает вызов «гуманности, гуманитарным ценностям и международному праву».

«Попытки Израиля распространить свою безумную политику в Газе и Рамалле на Ливан и другие страны региона должны быть остановлены», — добавил Эрдоган.

Израиль начал операцию «Новый порядок», в ходе которой ударил по главной штаб-квартире «Хезболлы» в пригороде Бейрута и бомбардировал десятки ее объектов в Ливане. В частности, одним ударом ЦАХАЛ смог ликвидировать всю верхушку группировки, сбросив на подземную штаб-квартиру противобункерные бомбы. Власти Израиля заявили, что, обезглавив «Хезболлу», хотят избежать наземной операции в Ливане и прямой войны с Ираном.

Ранее стало известно о перестрелке в Бейруте.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами