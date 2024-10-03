Макрон заявил, что Евросоюз «может погибнуть»

Евросоюз на фоне проведения неверной экономической стратегии развития и постепенного отставания от Китая и США «может погибнуть». Такую оценку перспектив Евросоюза в беседе с Bloomberg дал президент Франции Эммануэль Макрон.

«ЕС может погибнуть, мы находимся на пороге очень важного момента», — подчеркнул он.

Французский президент отметил, что экономическая модель развития Евросоюза не является корректной, поскольку блок «чрезмерно регулирует и недостаточно инвестирует». В ближайшие два-три года, если ЕС будет следовать «классической повестке» в экономике, добавил Макрон, блок окончательно проиграет конкуренцию США и Китаю.

Макрон счел, что Вашингтон и Пекин превосходят ЕС как по объему производства, так и по инвестициям, и Европа не сможет конкурировать с другими странами, если не примет срочных мер.

До этого бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в докладе «Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее» заявлял, что Европа стала зависима от импорта энергоносителей и технологий, которые теперь обходятся гораздо дороже, что разрушает промышленность региона.

Ранее в МИД назвали главную цель энергетической стратегии ЕС.