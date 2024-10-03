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В Турции заявили, что президент России в нужное время использует свои козыри перед Западом

Турецкий аналитик Санер: Путин в нужное время использует козыри перед Западом

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Александр Казаков/РИА Новости

Сделанные президентом России заявления по ядерному сдерживанию свидетельствуют о том, что Владимир Путин использует свои преимущества перед Западом в нужном месте и в нужное время. Об этом РИА Новости рассказал турецкий политический аналитик Йигит Санер.

По словам эксперта, российский лидер в ответ на провокации Запада проводит очень спокойную и мудрую политику. Шаги Путина чрезвычайно рациональны, он и в дальнейшем будет их придерживаться.

Санер посоветовал обратить внимание на последние заявления российского президента по ядерной доктрине Москвы. По мнению эксперта, это означает, что Путин использует свои козыри в нужном месте и нужное время. Президент РФ не будет торопиться, так как ситуация складывается в его пользу.

28 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на осознание Западом новой ядерной доктрины России.

25 сентября Владимир Путин предложил изменить условия применения Россией ядерного оружия. В том числе предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие при нападении.

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