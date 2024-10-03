В Ливане заявили, что экс-лидер «Хезболлы» был согласен на перемирие с Израилем

Бывший лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла согласился на прекращение огня с Израилем незадолго до того, как его ликвидировали. Об этом заявил ливанский министр иностранных дел Абдалла Бу Хабиб агентству Anadolu, передает «Интерфакс».

«Он согласился. Да, ливанская сторона согласилась», — сказал он.

По его словам, Ливан консультировался с «Хезболлой» и проинформировал представителей США и Франции об этом.

2 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупреждал Насраллу о планах Израиля по его ликвидации.

Сразу после серии взрывов пейджеров в Ливане 17 сентября Хаменеи направил лидеру «Хезболлы» посланника, который должен был предупредить его об опасности и попросить выехать в Иран.

О ликвидации главы ливанского движения стало известно 28 сентября. По подземному штабу группировки на юге Бейрута был нанесен авиаудар. Атака была произведена в тот момент, когда высшее командование «Хезболлы» находилось в штаб-квартире.

Ранее сообщалось, что в Иране агент Моссада возглавлял отдел по борьбе с Израилем.