Лидер Ирана предупреждал генсека «Хезболлы» о планах Израиля по его ликвидации

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупреждал генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насруллу о планах Израиля по его ликвидации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, лидер Ирана предупредил генсека сразу после серии взрывов пейджеров, произошедшей 17 сентября. Тогда Хаменеи направил Насрулле посланника, который должен был предупредить его об опасности и попросить выехать в Иран.

«Посыльным был высокопоставленный командующий Корпуса стражей исламской революции Ирана бригадный генерал Аббас Нилфорушан, который находился с Насраллой в его бункере, когда в него попали израильские бомбы», — говорится в материале.

О ликвидации главы ливанского движения сообщала пресс-служба ВВС Израиля 28 сентября. По их данным, по подземному штабу организации на юге Бейрута был нанесен авиаудар. Атака была произведена в тот момент, когда высшее командование организации находилось в штаб-квартире и «занималось координацией террористической деятельности против граждан государства Израиль».

Позже Reuters сообщало, что Хаменеи был переведен в «безопасное место» на территории страны после ликвидации Насруллы. По информации агентства, иранские власти постоянно поддерживают связь с «Хезболлой» и другими союзниками в регионе, чтобы определить следующие шаги.

Ранее верховный лидер Ирана прокомментировал сообщения о ликвидации главы «Хезболлы».