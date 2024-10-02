Папа Римский Франциск проведет 6 октября молитву за мир к Деве Марии. Об этом он объявил во время обращения к верующим на мессе по случаю открытия очередной генеральной ассамблеи Синода епископов, передает служба печати Святого престола.

Понтифик призвал всех посвятить день молитве и посту 7 октября, в годовщину начала конфликта на Ближнем Востоке.

«Кроме того, Франциск объявил, что накануне, в воскресенье, 6 октября, он отправится в базилику Санта-Мария-Маджоре, чтобы прочитать розарий и обратиться к Деве Марии с сердечной мольбой о примирении», — говорится в сообщении.

Папа Римский неоднократно призывал к перемирию на Ближнем Востоке. 30 сентября во время мессы в Брюсселе Франциск выразил обеспокоенность обострением конфликта в регионе и призвал к немедленному прекращению огня.

В сентябре председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявлял, что Ватикан выступает против поставок оружия дальнего боя Украине и использования его в конфликте с Россией.

Ранее в РФ заявили, что папа Римский хочет совместить мирные планы Москвы и Киева.