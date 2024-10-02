Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Папа Римский проведет особую молитву за мир

Папа Римский проведет молитву за мир на Ближнем Востоке

close
Fabio Frustaci/Global Look Press

Папа Римский Франциск проведет 6 октября молитву за мир к Деве Марии. Об этом он объявил во время обращения к верующим на мессе по случаю открытия очередной генеральной ассамблеи Синода епископов, передает служба печати Святого престола.

Понтифик призвал всех посвятить день молитве и посту 7 октября, в годовщину начала конфликта на Ближнем Востоке.

«Кроме того, Франциск объявил, что накануне, в воскресенье, 6 октября, он отправится в базилику Санта-Мария-Маджоре, чтобы прочитать розарий и обратиться к Деве Марии с сердечной мольбой о примирении», — говорится в сообщении.

Папа Римский неоднократно призывал к перемирию на Ближнем Востоке. 30 сентября во время мессы в Брюсселе Франциск выразил обеспокоенность обострением конфликта в регионе и призвал к немедленному прекращению огня.

В сентябре председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявлял, что Ватикан выступает против поставок оружия дальнего боя Украине и использования его в конфликте с Россией.

Ранее в РФ заявили, что папа Римский хочет совместить мирные планы Москвы и Киева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами