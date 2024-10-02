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Блинкен провел телефонный разговор с новым генсеком НАТО

Блинкен обсудил с новым генсеком НАТО Рютте помощь Украине

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Kevin Mohatt/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел первый телефонный звонок с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен и Рютте обсудили продолжающуюся поддержку Киева, в том числе за счет реализации программы НАТО по помощи в безопасности и обучения для Украины, говорится в публикации.

Стороны также подняли тему углубления отношений Североатлантического альянса с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и странами к югу от НАТО.

Ранее Рютте указал министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому на необходимость поддержки системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Новым генеральным секретарем НАТО официально стал нидерландец Марк Рютте. 1 октября 2024 года он вступил в должность, сменив на этом посту норвежца Йенса Столтенберга. Чем известен Марк Рютте, как складывалась его карьера, что он говорил о России и Украине и каких действий можно ожидать от него на новом посту — в материале «Газеты.Ru».

Ранее новый генсек НАТО оценил сроки приглашения Украины в альянс.

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