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В ООН рассмотрят обращение РФ об инциденте с журналистом ВГТРК

Небензя: Гутерриш рассмотрит обращение РФ об инциденте с шефом бюро ВГТРК

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John Minchillo/AP

Постпред РФ в ООН Василий Небензя направил в ООН письмо в связи с понижением уровня аккредитации журналиста ВГТРК Валентина Богданова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Небензи, генсек ООН Антонио Гутерриш пообещал рассмотреть послание.

Постпред РФ подчеркнул, что назвал ситуацию «абсолютно неприемлемой» и потребовал немедленной отмены такого решения.

В среду, 2 октября, секретариат Всемирной Организации пообещал понизить уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову за вопросы президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру иностранных дел Анналене Бербок. В письме ООН, которое направили российской телерадиокомпании говорилось, о решении заменить основной пропуск Богданову на нерезидентский.

Глава Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров назвал поведение Богданова «максимально корректным». По его словам, журналист лишь хотел задать вопросы.

Ранее сообщалось, что Молдавия хочет не допустить российских журналистов на президентские выборы.

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