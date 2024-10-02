Байден заявил, что в отношении Ирана будут введены новые санкции

Соединенные Штаты и их союзники введут против Ирана новые санкции. Об этом сообщил президент США Джо Байден, слова которого передает ТАСС.

Американский лидер подчеркнул, что уже обсуждал эту тему с коллегами из других стран — членов G7.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Позже американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегла Иран от дальнейших действий, направленных против Израиля и США.

Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что США наряду с Израилем продумывают варианты ответа на недавнюю атаку Ирана по израильской территории.

Ранее Россия предупредила о планах Израиля по разжиганию конфликта между Ираном и США.