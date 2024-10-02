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ООН понизила уровень аккредитации журналисту за вопросы Зеленскому

ООН понизила уровень аккредитации шефу бюро ВГТРК за вопросы Зеленскому и Бербок

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Caitlin Ochs/Reuters

Секретариат ООН понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову за вопросы президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру иностранных дел Анналене Бербок. Об этом сообщили в Telegram-канале «Вести».

«В сообщении организации утверждается, что Богданов нарушил правила доступа СМИ, но не указаны конкретные пункты, которые якобы нарушил журналист», — говорится в сообщении.

ВГТРК получила письмо от ООН, в котором говорится о решении заменить основной пропуск Богданову на нерезидентский.

Как заявил глава Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, Богданов вел себя максимально корректно и лишь хотел задать вопросы.

Российским журналистам регулярно отказывают в аккредитации на мероприятиях разного уровня. Так, 20 августа оргкомитет Паралимпиады отказал в аккредитации четырем журналистам без объяснения причин, сославшись на вердикт властей Франции.

Ранее сообщалось, что Молдавия хочет не допустить российских журналистов на президентские выборы.

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