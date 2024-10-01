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В Раде назвали позором потерю Угледара

Депутат Рады Гончаренко обвинил в потере Угледара министра обороны Умерова

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Народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обвинил в потере Угледара в Донецкой народной республике министра обороны страны Умерова. Об этом Гончаренко пишет в социальных сетях.

«Мы потеряли город, который удерживали больше двух лет. Что в этот день делал наш министр [обороны Рустем Умеров]? Это позор», — заявил Гончаренко.

Народный депутат потребовал немедленной отставки Умерова с поста министра обороны.

До этого российские военкоры сообщили об освобождении российскими войсками Угледара в Донецкой народной республике.

Российские военнослужащие сфотографировали государственный флаг сразу в нескольких районах населенного пункта, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили практически все позиции в пределах Угледара, передает источник.

Сообщается, что на данный момент сопротивление украинских военнослужащих разрозненно, а единственные позиции под контролем ВСУ остались за пределами городской черты.

Ранее было названо примерное число бойцов ВСУ, попавших в окружение в Угледаре.

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