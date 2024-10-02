Франция поддержала генсека ООН после того, как Израиль объявил его персоной нон грата

Франция полностью поддерживает генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша. Об этом заявил постпред Франции при всемирной организации Николя де Ривьер, комментируя объявление Израилем Гутерриша персоной нон грата, передает ТАСС.

«Мы поддерживаем генерального секретаря», — заявил он.

2 октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Антониу Гутерреша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Он объяснил это тем, что генсек ООН «не осудил иранскую ракетную атаку, и потому не заслуживает того, чтобы ступить на землю Израиля». Кроме того, постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон заявил, что заявление Гутерриша оторвано от реальности. Представителей Израиля возмутила реакция Гутерриша «на отвратительное нападение Ирана на Израиль».

Днем ранее Гутерриш осудил расширение ближневосточного конфликта после удара Ирана по Израилю.

Ранее в Киеве испугались, что ситуация на Ближнем Востоке отвлечет внимание от Украины.