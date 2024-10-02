Россия отклонила демарш Японии по военному самолету

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что российская сторона отклонила демарш Токио, утверждающего, что у границ Японии произошел инцидент с российским военным самолетом.

«Японская сторона по дипломатическим каналам пыталась выразить нам протест по данной теме», — сказала она.

По ее словам, демарш был отклонен российской стороной.

«Никакой информации, подтверждающей его обоснованность, у нас нет», — добавила Захарова.

По ее словам, такие вопросы должны обсуждаться по соответствующим компетентным каналам.

В Токио утверждают, что 23 сентября российский самолет трижды заходил в воздушное пространство Японии. В связи с этим в воздух поднимались японские F-35, которые впервые использовали инфракрасные ловушки. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что инцидент с самолетом Вооруженных сил России Ил-38 у острова Хоккайдо является угрозой безопасности.

Ранее в Латвии истребители НАТО подняли из-за стаи птиц.