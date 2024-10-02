Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия отклонила демарш Японии по военному самолету

Захарова: демарш Японии по инциденту с самолетом РФ у японских границ отклонен

close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что российская сторона отклонила демарш Токио, утверждающего, что у границ Японии произошел инцидент с российским военным самолетом.

«Японская сторона по дипломатическим каналам пыталась выразить нам протест по данной теме», — сказала она.

По ее словам, демарш был отклонен российской стороной.

«Никакой информации, подтверждающей его обоснованность, у нас нет», — добавила Захарова.

По ее словам, такие вопросы должны обсуждаться по соответствующим компетентным каналам.

В Токио утверждают, что 23 сентября российский самолет трижды заходил в воздушное пространство Японии. В связи с этим в воздух поднимались японские F-35, которые впервые использовали инфракрасные ловушки. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что инцидент с самолетом Вооруженных сил России Ил-38 у острова Хоккайдо является угрозой безопасности.

Ранее в Латвии истребители НАТО подняли из-за стаи птиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами