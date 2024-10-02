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В МИД РФ сочли, что запрет Гутерришу на въезд в Израиль не поможет делу мира

Захарова: объявление Гутерреша персоной нон грата не поможет делу мира

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Andrew Kelly/Reuters

Объявление генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша персоной нон грата делу мира не поможет. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает телеканал RTVI.

Дипломат напомнила, что объявлять персоной нон грата — это суверенное право страны.

«Если кто и виноват в сложившейся ситуации и неспособности ООН возвысить голос, это Вашингтон», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что американское власти ни раз блокировали проекты резолюции СБ ООН, срывая дипломатические усилия «своими топорными действиями». В среду, 2 октября Израиль объявил Гутерриша персоной нон грата.

В ООН давно уже призывают Израиль прекратить эскалацию. В мае Гутерриш выступил за остановку операции в Рафахе. Он также призвал открыть контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом», чтобы улучшить ситуацию в секторе Газа.

Ранее глава ВОЗ заявил, что вторжение Израиля в Рафах станет гуманитарной катастрофой.

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