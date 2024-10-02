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Шольц призвал создать условия для конференции с участием России и Украины

Шольц: необходимо создать условия для конференции с участием РФ и Украины

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Fabian Sommer/Global Look Press

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что западным странам пора задуматься о создании условий для проведения конференции по урегулированию конфликта на Украине, в которой смогут принять участие как Киев, так и Москва. Политика цитирует ТАСС.

«Нам сейчас нужна конференция, <...> в которой примут участие Украина и Россия. И мы должны создать для этого условия», — сказал Шольц на встрече с жителями города Шверина.

В начале сентября Шольц уже заявлял, что необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее, в связи с чем нужно провести еще одну конференцию по украинскому кризису. Шольц подчеркнул, что в конференции должна принять участие и Россия.

1 октября газета Die Zeit сообщила, что Шольц планирует в ближайшие недели провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Шольц исключил возможность снятия ограничений на использование ВСУ немецкого оружия.

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