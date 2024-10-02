В МИД РФ высказались о возможном диалоге с США по стратегической стабильности

Российская сторона не видит перспектив для диалога с Соединенными Штатами по стратегической стабильности без учета Вашингтоном всех комплексных вопросов, которые касаются коренных интересов РФ. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, передает ТАСС.

«До пересмотра враждебного антироссийского курса разговор с США по стратегическим вопросам, включая контроль над ядерными вооружениями, лишен для России смысла. Он просто контрпродуктивен», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Москва не видит смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном вне комплексной работы над общим снижением уровня конфликтности при уважении к коренным интересам РФ и с акцентом на устранении созданных США и НАТО фундаментальных противоречий в области безопасности.

Также Захарова заявила, что РФ не ожидает никакого конструктива от нового генсекретаря НАТО Марка Рютте.

Ранее в Госдуме назвали возможное основание для применения ядерного оружия.