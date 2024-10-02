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В Кремле прокомментировали объявление Гутерриша персоной нон грата в Израиле

Песков заявил, что Израиль не допускает ООН к урегулированию конфликта в Газе

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Andrew Kelly/Reuters

Израиль не допускает какой-либо роли ООН в урегулировании конфликта в секторе Газа, а также на всем Ближнем Востоке. Об этом Telegram-каналу SHOT заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал объявление генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата в Израиле.

«По сути, мы видим точку зрения Израиля, которая говорит о том, что Израиль не допускает какой-либо роли ООН. Действительно, ситуация крайне напряжённая в регионе, мы призываем всех к сдержанности», — заявил представитель Кремля.

По его словам, решением проблем ООН могло бы стать масштабное реформирование организации — однако для этого необходимо добиться консенсуса, что сделать крайне трудно.

2 октября глава МИД Израиля Исраэль Кац признал генсека ООН персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Он упрекнул Гуттериша в том, что тот не осудил атаку Ирана на еврейской государство должным образом.

Ранее генсек ООН заявил, что серьезно обеспокоен ситуацией вокруг Ливана.

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