Эстония может отправить войска на Украину

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что власти страны обсуждали возможность отправки своих военных на запад Украины для решения небоевых задач. Его слова приводит Polskie Radio.

По его словам, власти страны пока не приняли конкретного решения, поскольку необходимо гарантировать безопасность военных инструкторов.

«Если бы у нас был большой контингент, скажем, подразделение размером в бригаду с техникой, это было бы очень большой целью для россиян», — заявил Певкур.

Он подчеркнул, что нужно «учитывать все детали», среди которых меры по защите войск, а также их логистика.

До этого бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал отправить войска на Украину, чтобы тренировать ВСУ. Он посетовал, что Запад делает «сильные и смелые заявления в отношении России», однако в реальности не достиг своих целей, и политика постепенной помощи Украине не работает.

Ранее Франция не исключила отправку своих войск на Украину.