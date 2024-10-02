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На Украине сочли, что приказ ВСУ отступать из Угледара дали слишком поздно

«Страна»: командование приказало бойцам ВСУ отступать из Угледара

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Reuters

Украинские военные считают, что приказ отступить из Угледара был отдан командованием слишком поздно, что обернулось большими потерями для ВСУ. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Как считают некоторые военные, приказ на выход был дан слишком поздно, что привело к большим потерям», — пишет издание.

Украинским войскам на фоне наступления ВС РФ на населенный пункт «приходилось сражаться фактически в оперативном окружении», отмечается в материале.

При этом, как обращает внимание «Страна», наступление российской армии на Угледар происходило синхронно с быстрым продвижением на Покровском направлении и к югу от него.

По оценке издания, такой развитие событий свидетельствует о попытке РФ взять в «котел» большой участок фронта юго-западнее Донецка.

Ключевым центром украинской обороны на пути к Курахово является населенный пункт Богоявленка, за который «развернется основная битва» в скором времени, прогнозирует издание.

2 октября сообщалось, что российские военнослужащие почти завершили зачистку группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Угледаре.

Ранее советник главы ДНР заявил, что в Угледаре остаются мирные жители.

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