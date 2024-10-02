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Советник главы ДНР заявил, что в Угледаре остаются мирные жители

Гагин: мирные жители остаются в Угледаре, точное число назвать пока невозможно

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в Угледаре остаются мирные жители, точное их число назвать невозможно. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается мирных жителей, они остаются в городе», — поделился Гагин.

Он добавил, что в городе также остаются разрозненные части украинских войск.

До этого Гагин сообщал, что флаг России установлен на здании администрации Угледара, но говорить о взятии города пока рано.

Также ранее украинский генштаб перестал упоминать во фронтовых сводках город Угледар.

Последний раз город фигурировал в отчете генштаба утром 1 октября. В этот день российские военкоры сообщили о взятии Угледара. По словам военного корреспондента Руслана Татаринова, автора Telegram-канала «Шепот фронта», подразделения ВС РФ заняли центр города.

По словам одного из бойцов ВСУ, который говорил с изданием New York Times, в Угледаре больше невозможно оставаться, поскольку удерживать позиции негде.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.

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