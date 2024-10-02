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В Кремле рассказали о реакции России в случае полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Песков: РФ призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

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Алексей Никольский/РИА Новости

Российская Федерация призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке, в частности Иран и Израиль, к сдержанности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«У нас есть свои контакты со всеми сторонами в этом конфликте. Мы продолжаем их осуществлять и призываем стороны к сдержанности», — сказал представитель Кремля.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее КСИР предупредил Израиль о сокрушительных атаках в случае удара по Ирану.

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