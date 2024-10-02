Глава МИД Франции отправится на Ближний Восток в ближайшее время

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ближайшее время отправится на Ближний Восток для обсуждения усилий по деэскалации ситуации в регионе. Об этом сообщается на сайте французского МИД.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил Барро отправиться в регион для проведения консультаций по урегулированию ситуации в Ливане и секторе Газа.

В заявлении МИД также говорится, что Макрон запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее Макрон заявил, что надеется на давление на Израиль со стороны США.