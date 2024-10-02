Парламент Франции отклонил импичмент Макрону

Национальное собрание Пятой республики (нижняя палата французского парламента) отклонило импичмент президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации телеканала, предложение об импичменте поступило от левой партии «Неподчинившаяся Франция». Его поддержали 15 депутатов, но большинство выступило против.

«Депутаты законодательной комиссии большинством выступили против предложения об отрешении Макрона от власти, выдвинутого «Непокорившейся Францией», — говорится в сообщении.

До этого глава администрации президента Франции Эммануэля Макрона Алекси Колер огласил утвержденный состав нового правительства страны.

21 сентября в Париже свыше тысячи демонстрантов призывали президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку и скандировали: «Долой правительство Барнье!».

Ранее в Госдуме пригрозили «достать револьвер» из-за действий Макрона.