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Лидер Ирана назвал способ прекратить конфликты на Ближнем Востоке

Хаменеи: конфликты на Ближнем Востоке прекратятся после ухода из региона США

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Amir Cohen/Reuters

Военные конфликты на Ближнем Востоке завершатся, когда Соединенные Штаты и европейские страны покинут регион. Такое мнение высказал духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает агентство Mehr.

«Если они [США и Европа] уйдут из региона, то, без сомнения, конфликты, войны и столкновения полностью прекратятся», — заявил он.

По его мнению, страны Ближнего Востока смогут самостоятельно навести порядок на своих территориях и в дальнейшем жить в мире.

1 октября Иран нанес массированный удар по Израилю, выпустив по нему несколько сотен ракет. В частности, взрывы зафиксировали в городах Иерусалим и Тель-Авив. Причиной для атаки послужило уничтожение еврейским государством инфраструктуры ливанского движения «Хезболла» и палестинского движения ХАМАС.

Позже политолог Саймон Ципис заявил, что ответ Израиля на ракетную атаку со стороны Ирана может быть как жестким, так и символическим.

Ранее политолог указал на растерянность США после атаки Ирана на Израиль.

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