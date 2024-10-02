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Российская делегация решила не лететь на саммит в Доху после обстрела Израиля

Baza: делегация РФ решила не лететь на саммит в Доху после обстрела Израиля

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Shutterstock

Российская делегация решила не лететь в Доху на саммит Диалога по сотрудничеству в Азии после обострения ситуации на Ближнем Востоке и закрытии неба над рядом стран. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Накануне иранский обстрел Израиля застал вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и других российских чиновников на борту Ту-214 авиакомпании специального летного отряда «Россия». Российский самолет подлетал к воздушному пространству Ирана, однако после информации о ракетном обстреле развернулся над Каспийским море и полетел обратно в Россию, где приземлился в аэропорту Минеральных Вод. После этого самолет вернулся в Москву.

Telegram-канал утверждает, что из-за обострения ближневосточного конфликта российская делегация приняла решение не лететь второй раз и отменить поездку на саммит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские официальные визиты в ближневосточные страны могут осуществляться с ограничениями на фоне обстановки в Иране.

Ранее Росавиация опубликовала рекомендации по полетам в Иран, Израиль и Ирак.

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