Российская делегация решила не лететь на саммит в Доху после обстрела Израиля

Российская делегация решила не лететь в Доху на саммит Диалога по сотрудничеству в Азии после обострения ситуации на Ближнем Востоке и закрытии неба над рядом стран. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Накануне иранский обстрел Израиля застал вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и других российских чиновников на борту Ту-214 авиакомпании специального летного отряда «Россия». Российский самолет подлетал к воздушному пространству Ирана, однако после информации о ракетном обстреле развернулся над Каспийским море и полетел обратно в Россию, где приземлился в аэропорту Минеральных Вод. После этого самолет вернулся в Москву.

Telegram-канал утверждает, что из-за обострения ближневосточного конфликта российская делегация приняла решение не лететь второй раз и отменить поездку на саммит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские официальные визиты в ближневосточные страны могут осуществляться с ограничениями на фоне обстановки в Иране.

Ранее Росавиация опубликовала рекомендации по полетам в Иран, Израиль и Ирак.