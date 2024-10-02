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В Совфеде ответили Помпео на слова о возвращении РФ в европейскую экономику

Джабаров раскритиковал слова Помпео о возвращении РФ в европейскую экономику

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Заявления о необходимости «оттащить» Россию от взаимодействия с Китаем и вернуть ее к интеграции в европейскую экономику бессмысленны. Так замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео о том, чтобы вернуть РФ в европейскую экономику.

«Что касается попытки оттащить нас от Китая, то это бессмысленно абсолютно. Потому что у нас стратегическое партнерство», — подчеркнул он.

По словам Джабарова, Китай и РФ не являются союзниками «против кого-то», а развивают межгосударственные отношения.
Он отметил, что европейская экономика «не очень хорошо» переживает разрыв связей с Россией.

До этого Помпео заявил, что Россию необходимо экономически вернуть к Западу вместо Азии и Африки, убеждая в большей выгоде от такого партнерства.

По его словам, русских нужно «притянуть назад» к европейской модели, вместо азиатской, и предотвратить сближение с Африкой и Глобальным Югом.

Ранее экс-госсекретарь США пообещал мир на Украине при победе Трампа.

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