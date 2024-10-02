В Британии назвали «почти самоубийственными» попытки ВСУ покинуть Угледар

Попытки украинских военнослужащих покинуть Угледар в ДНР на фоне наступления российской армии на населенный пункт были «самоубийственны». Об этом пишет Би-би-си.

«Днем это становилось почти самоубийственной миссией», — отмечает британский телеканал.

Как отмечается, ВСУ в основном стремились отступать из населенного пункта ночью, пытаясь пересечь минные поля ВС РФ.

2 октября советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщал, что флаг России установлен на здании администрации Угледара, но говорить о взятии города пока рано.

По его словам, в городе пока остаются разрозненные части Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжается «зачистка», и на это потребуется какое-то время.

В последний раз город фигурировал в отчете генштаба утром 1 октября. В этот день российские военкоры сообщили о взятии Угледара. По словам военного корреспондента Руслана Татаринова, автора Telegram-канала «Шепот фронта», подразделения ВС РФ заняли центр города.

Ранее в Раде назвали позором потерю Угледара.