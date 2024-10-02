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Востоковед рассказал о реакции жителей Ливана на операцию Израиля

Востоковед Семенов: в Ливане вряд ли кто-то поддержит операцию Израиля

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Aziz Taher/Reuters

Востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов рассказал газете «Взгляд», как ливанское общество может отреагировать на операцию Израиля против «Хезболлы».

По словам эксперта, жители Ливана по-разному относятся к шиитскому движению «Хезболла», христиане и мусульмане-сунниты едва ли поддержат операцию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Семенов подчеркнул, что в состав «Хезболлы» входит военный батальон «Бригада рассвета», относящийся к организации «Братья-мусульмане» (организация запрещена в России). Кроме того, группировка имеет союзников среди местных христиан.

«Вряд ли сейчас в Ливане кто-то поддерживает Израиль», — отметил востоковед.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что США оказывают безусловную поддержку Израилю, это известный факт.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

Ранее Макрон обратился к Нетаньяху из-за планирования Израилем операции против «Хезболлы».

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Операция Израиля в Ливане
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