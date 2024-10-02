Востоковед рассказал о реакции жителей Ливана на операцию Израиля

Востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов рассказал газете «Взгляд», как ливанское общество может отреагировать на операцию Израиля против «Хезболлы».

По словам эксперта, жители Ливана по-разному относятся к шиитскому движению «Хезболла», христиане и мусульмане-сунниты едва ли поддержат операцию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Семенов подчеркнул, что в состав «Хезболлы» входит военный батальон «Бригада рассвета», относящийся к организации «Братья-мусульмане» (организация запрещена в России). Кроме того, группировка имеет союзников среди местных христиан.

«Вряд ли сейчас в Ливане кто-то поддерживает Израиль», — отметил востоковед.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что США оказывают безусловную поддержку Израилю, это известный факт.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

Ранее Макрон обратился к Нетаньяху из-за планирования Израилем операции против «Хезболлы».