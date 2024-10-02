Песков высказался о возможных планах Шольца созвониться с Путиным

Немецкие власти не направляли РФ запрос на проведение телефонного разговора между канцлером Германии Олафом Шольцем и российским президентом Владимиром Путиным. Об этом во время регулярного брифинга рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, просил ли Берлин у Москвы организовать подобную беседу.

«Нет, не запрашивал», — сказал он.

Также корреспонденты обратили внимание, что в последний раз Шольц и Путин публично контактировали в декабре 2022 года. В связи с этим они спросили у Пескова, разговаривали ли политики после этого в закрытом формате. Но, по словам представителя Кремля, таких бесед не было.

1 октября газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила, что канцлер страны хочет созвониться с российским лидером. При этом в сентябре официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт рассказал, что Олаф Шольц может поговорить с Владимиром Путиным, только «если сочтет момент подходящим» для этого.

Ранее Шольца призвали проявить творческий подход для организации переговоров РФ и Украины.