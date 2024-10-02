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В МИД Японии оценили возможность введения азиатской НАТО

МИД Японии назвал идею об «азиатской НАТО» одним из вариантов на будущее

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Павел Бедняков/РИА Новости

Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая заявил, что идея о создании «азиатской версии НАТО» и архитектуры коллективной безопасности в регионе является одним из вариантов на будущее. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что самое главное — построить многоуровневую сеть отношений со странами-единомышленниками и союзниками», — заявил он.

Он отметил, что азиатская версия НАТО — это одна из идей на будущее.

«Потребуется время на ее рассмотрение, ее необходимо изучать в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — добавил он.

По его словам, «прямо сейчас в Азии будет сложно создать механизм, предполагающий обязательство взаимной обороны».

До этого правительство Японии, которое возглавлял Фумио Кисида, ушло в отставку в полном составе. Исиба стал председателем правящей Либерально-демократической партии по итогам выборов 27 сентября. Он стал самым популярным из всех представленных кандидатов. Экс-министр обороны Японии Сигэру Исиба, избранный главой правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), стал премьер-министром страны.

Ранее оппозиция обвинила будущего премьер-министра Японии в нарушении конституции.

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