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Израиль оценил слова «симпатичного» президента Ирана после ракетной атаки

Посол Израиля Гальперин оценила слова «симпатичного» президента Ирана в ООН

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Amir Cohen/Reuters

Иран якобы проводит «двуличную политику», поскольку реальные решения в государстве принимает не президент, а другие люди. Об этом в беседе с РБК заявила чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Симона Гальперин.

«Двуличный подход Ирана: они с одной стороны как будто посылают такого симпатичного якобы президента в ООН и встречаться с лидерами, но настоящие решения принимают другие», — подчеркнула она, комментируя статью американской газеты The New York Times, где говорилось, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ об атаке по Израилю.

По словам израильского посла, сейчас «сложно ожидать» консенсуса в Совбезе ООН по однозначному осуждению Ирана за ракетную атаку по территории Израиля.

До этого посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российская сторона призывает к незамедлительному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и к поиску дипломатического выхода из сложившейся ситуации.

Ранее в Иране увидели «светлые дни» после атаки на Израиль.

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