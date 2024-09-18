Отношение Польши к Украине назвали «политикой гиены»

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович раскритиковал политику действующей власти во главе с премьером Дональдом Туском в отношении Украины, назвав ее «политикой гиены». Об этом он написал в колонке для издания Rzeczpospolita.

Чапутович описал «политику гиены» как попытки воспользоваться уязвимым положением оппонента для достижения своих целей.

«Когда я год назад описывал внешнюю политику «ПиС» (правящей на тот момент партии «Право и справедливость». — Прим. ред.) в отношении Украины и темы Волыни как «политику гиены», я не ожидал, что при новом правительстве она получит статус государственной политики. То, что раньше было позорным, стало якобы проявлением политического реализма», – заявил экс-глава МИД Польши.

Он раскритиковал заявления Туска и министра обороны страны Владислава Косиняк-Камыша о том, что без решения исторических споров с Польшей у Украины могут возникнуть трудности со вступлением в Евросоюз.

Накануне стало известно, что Владимир Зеленский и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский «поссорились» на прошедшей 13 сентября в Киеве встрече, атмосфера между ними была «крайне напряженной». Зеленский, как утверждается, в рамках встречи обвинил Варшаву, что Польша не поддерживает Украину по вопросу евроинтеграции. Глава польского МИД ответил, что Варшаве потребовался долгий срок для вступления, а желания Киева по срокам вступления в ЕС нереалистичны.

Ранее сообщалось, что Польша не вложила деньги в чешскую инициативу по боеприпасам для ВСУ.