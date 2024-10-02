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Послы ЕС согласовали новый санкционный механизм против России

Послы ЕС согласовали санкции против РФ за гибридные действия к третьим странам

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Послы Европейского союза согласовали новый механизм санкций против России за якобы гибридные действия в отношении третьих стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Соответствующий механизм утвердил Комитет постоянных представителей ЕС.

24 сентября «Большая семерка» заявила о планах продолжить давление на Россию, расширив уже существующий пакет санкций и экономических мер. Страны G7 также заявили о намерении продолжать принимать необходимые меры против лиц в Китае и других государствах, которые якобы поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совещании глав МИД Группы двадцати заявил, что за последние 10 лет западные страны только против России ввели свыше 21 тыс. санкций.

Ранее стали известны позитивные последствия антироссийских санкций.

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