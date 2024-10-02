Польша не смогла создать «украинский легион», так как никто не захотел служить

Польша не смогла создать «украинский легион» для помощи ВСУ на фронте, поскольку не нашла желающих служить в нем. Об этом в эфире на портале Wirtualna Polska заявил глава МО Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Нет желающих», — подчеркнул он.

По словам главы ведомства, формирование соответствующего легиона было в рамках соглашения, между Варшавой и Киевом, однако Польша, по его утверждению, «не отвечает за вербовку».

Изначально предполагалось, что в легион могут вступить несколько тысяч человек, но «этого не произошло», подчеркнул министр. Косиняк-Камыш добавил, что количество людей, которые должны были подать заявку, слишком мало.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое соглашение по безопасности между Польшей и Украиной обязует Варшаву предоставить площадку для создания добровольческого батальона из граждан Украины, покинувших страну и проживающих на территории Европейского союза.

Ранее Польша выступила за разрешение на удары по территории РФ для ВСУ.