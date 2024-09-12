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Польша выступила за разрешение на удары по территории РФ для ВСУ

Министр Сикорский: Польша хочет снять запрет для ВСУ на удары вглубь России

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Алексей Даничев/РИА Новости

Польские власти считают необходимым разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. Об этом после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его цитирует РИА Новости.

«Как Запад мы должны продолжать поставки Украине современных систем ПВО и ПРО, а также мы считаем необходимым отменить ограничения на применение оружия дальнего радиуса действия», — высказался министр.

Кроме того, Сикорский выразил уверенность, что Штаты будут поддерживать Украину и после президентских выборов в ноябре текущего года.

11 сентября госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с Киевом вопрос использования дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России и заявил, что доложит об итогах переговоров американскому президенту Джо Байдену. Украинский лидер Владимир Зеленский также передал Блинкену план возможного использования дальнобойного оружия для ударов по РФ.

В МИД России заявили, что США и страны Евросоюза давно сняли ограничения на удары дальнобойным оружием ВСУ по России. В Кремле также сочли сообщения о дискуссии вокруг этого вопроса «камуфляжной».

Ранее в США заявили, что меняют стратегию помощи Киеву из-за боевой обстановки.

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