Украина раскритиковала Швейцарию за поддержку мирного плана Бразилии и Китая

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование тем, что Швейцария поддержала мирную инициативу по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства страны.

В заявлении отметили, что не могут понять логики решения Швейцарии, поскольку именно с этой страной был организован первый «саммит мира» и именно Швейцария участвует в тематических конференциях по конкретным пунктам «формулы мира» Зеленского.

«Еще раз подчеркиваем, что все идеи, дискуссии и планы по восстановлению мира для Украины должны базироваться на двух принципах: во-первых, ничего об Украине без Украины. Во-вторых, эти предложения должны основываться на Уставе ООН и включать уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ», – заявили в МИД.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявлял, что Франция и Швейцария не могут рассматриваться как нейтральные страны в контексте разрешения украинского конфликта, и их участие в переговорах с Китаем и Бразилией вызывает вопросы.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сказал, выйти из конфликта на Украине можно лишь путем диалога.