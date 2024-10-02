Испания решила эвакуировать своих граждан из Ливана

Испания отправит два военных самолета для эвакуации своих граждан из Ливана. Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес, передает Reuters.

До этого арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри заявил, что израильские военные ведут «ожесточенные бои на юге Ливана». Он подчеркнул, что израильские власти настоятельно рекомендуют местным жителям не совершать поездки к югу от реки Литани в целях собственной безопасности.

2 октября ливанское шиитское движение «Хезболла» впервые с момента начала наземной операции Израиля в Ливане объявило, что вступило в бой с пехотой израильской армии (ЦАХАЛ) у населенного пункта Одайсе на юге страны.

Бойцы сопротивления столкнулись с силами израильской пехоты на рассвете, когда те пытались проникнуть в Одайсе со стороны Халлет-эль-Махафер, и вступили с ними в бой.

После того как 23 сентября Израиль начал военную операцию против «Хезболлы», около 240 тысяч граждан Сирии и Ливана были вынуждены бежать на территорию Сирии.

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