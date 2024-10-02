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Ответ Израиля на ракетную атаку Ирана призвали ждать в ближайшие сутки

Политолог Ципис: ответ Израиля на атаку Ирана будет в ближайшие сутки

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Ammar Awad/Reuters

В ближайшие сутки Израиль нанесет по Ирану ответные удары после вчерашней ракетной атаки, убежден израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис. Такие взаимные «обмены» ударами не приведут к полномасштабной сухопутной войне, заявил он в беседе с НСН.

Ответ Израиля обязательно последует в ближайшие сутки и будет «чуть пожестче», чем иранские удары. Наносить их израильская армия будет по военным базам и бункерам в горах Ирана, а не по гражданским целям, убежден Ципис.

Что касается поражения военных аэродромов, то Генштаб Израиля ни за что не признает этого, несмотря на заявления иранской стороны.

«Возможно, но об этом нам в открытых источниках не скажут. Если были какие-то поражены объекты военной инфраструктуры, то мы, скорее всего, об этом не узнаем, поскольку Генштаб такие вещи не публикует», – пояснил эксперт.

Что касается помощи США в отражении вчерашней атаки, то большая часть ракет не долетела до целей как раз благодаря американским ПВО в Иордании и Ираке, считает политолог. Причем власти Ирана знали, что их ракеты перехватят, поэтому смысла в атаке было не так уж много. Вероятно, она совершалась с целью сохранения лица на Ближнем Востоке и репутации в исламском мире, считает эксперт. Он также заверил, что НАТО в ближайшее время в конфликт не вмешается.

Напомним, накануне вечером Иран нанес удар по авиабазе ВВС Израиля Неватим на юге страны, было выпущено 180 ракет. После этого стало известно, что Израиль может нанести ответные удары по стратегическим объектам Ирана, а иранский МИД обратился к США и предупредил о недопустимости вмешательства в происходящее.

Ранее эксперт назвал единственную страну, которая может стать миротворцем на Ближнем Востоке.

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