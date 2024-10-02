Россия призвала к незамедлительному прекращению боев на Ближнем Востоке

Российская сторона призывает к незамедлительному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и к поиску дипломатического выхода из сложившейся ситуации. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».

«Самое время незамедлительно прекратить боевые действия, разумеется, прекратить нарушать территориальную целостность и заняться реальным поиском политического и дипломатического выхода из этой чрезвычайно опасной ситуации», — отметил дипломат.

До этого министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что иранские власти перешли красную линию, нанеся удар по Израилю, и их атака не останется без ответа.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив.

Позже в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» КСИР Аббаса Нилфорушана.

Ранее в Иране увидели «светлые дни» после атаки на Израиль.