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В Румынии откроется центр подготовки украинских морпехов

Румыния одобрила создание центра подготовки украинских морпехов в стране

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Creative Lab/Shutterstock

Парламент Румынии одобрил запрос главы государства Клауса Йоханниса об открытии в стране центра подготовки для украинских морпехов. Об этом пишет Agerpres.

Глава государства указывал, что Румыния имеет возможность внести свой вклад через открытие на своей территории центра подготовки в военно-морской области, «а также поддержки процесса подготовки морских пехотинцев Украины в рамках имеющихся возможностей».

«Учебный центр будет позиционировать Румынию как регионального лидера в подготовке морских операций, помогая повысить сплоченность, продемонстрировать единство и укрепить евроатлантическое сдерживание и оборону», — указал Йоханнис.

Предполагается, что соответствующий центр будет работать в течение двух лет, а его финансирование на начальном этапе обеспечит Великобритания.

30 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал расширить подготовку украинских военнослужащих на территории стран Европейского союза сверх уже обученных 60 тысяч бойцов. При этом дипломат подчеркнул, что вопрос отправки европейских инструкторов на Украину сейчас не стоит на повестке дня Евросоюза.

Ранее Британия решила продлить подготовку военных Украины.

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