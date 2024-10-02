МИД Ирана выступил с предупреждением к США из-за атаки на Израиль

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран через Швецию передал Соединенным Штатам сообщение о том, что ракетная атака на Израиль является правом на самооборону, также предупредив о недопустимости вмешательства в происходящее. Об этом пишет РИА Новости.

Как заявил глава МИД, после атаки Иран сделал предупреждение Швеции, чтобы она передала его Вашингтону. Там говорилось, что ракетная атака является суверенным правом на самооборону и Тегеран не намерен продолжать удары. Иран также предупредил США, «чтобы они отошли в сторону и не вмешивались», уточнил Аракчи.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив.

Позже в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» КСИР Аббаса Нилфорушана.

Ранее экс-глава МИД Австрии указала на стремление Израиля к войне.