Экс-глава МИД Австрии указала на стремление Израиля к войне

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Израиль своими действиями на Ближнем Востоке провоцирует войну в регионе. Ее слова приводит телеканал «Россия 24».

Кнайсль заявила, что ошибалась, полагая, что войны удастся избежать из-за усталости израильтян от конфликта. Она уточнила, что недооценила стремление еврейского государства к войне.

«Именно Израиль подталкивает [к войне]. Именно он провоцирует эту войну. И дело не только в нескольких взрывах то тут, то там, а в уничтожении страны», — сказала она.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Как сообщили в израильской армии, в рейдах участвует 98-я дивизия, ранее действовавшая в секторе Газа. Наземным силам помогают ВВС и артиллерия. При этом телеканал Al Mayadeen отметил, что подтверждения захода подразделений израильской армии на территорию Ливана до сих пор отсутствуют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эрдоган рассказал, какая страна может стать следующей целью Израиля.