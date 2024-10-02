Пушков ответил Бербок на ее слова о Путине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ошибается, когда утверждает, что Владимир Путин якобы был бы рад падению действующего правительства ФРГ. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Парламентарий отметил, что проблема правящей коалиции Олафа Шольца, куда входит в том числе партия Бербок «Зеленые», не в том, что ее падению был бы рад Путин, а в том, что падению действующей власти были бы рады две трети немцев.

Он счел аргумент о якобы радости российского лидера за те или иные провалы недружественных стран аргументом «западных лузеров», которым нечем оправдать свою политическую бездарность.

До этого Бербок обвинила Владимира Путина в том, что он не желает вести диалог о мирном урегулировании ситуации на Украине.

«Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору», — заявила Бербок. Кроме этого, по ее словам, ядерные учения со стороны России якобы свидетельствуют о нежелании достичь мира.

Ранее глава МИД Германии поддержала поставки Украине дальнобойных ракет Taurus.